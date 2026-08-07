«Побачимо, що вона змінить». Костюк назвала головну інтригу матчу зі Свьонтек у Торонто

7 серпня, 14:20
Марта Костюк вийшла до 1/8 фіналу турніру в Торонто (Фото: Dan Hamilton-Imagn Images)

Марта Костюк вийшла до 1/8 фіналу турніру в Торонто (Фото: Dan Hamilton-Imagn Images)

Друга ракетка України Марта Костюк висловилася щодо майбутнього матчу 1/8 фіналу на турнірі в Торонто.

Українська тенісистка зіграє проти восьмої ракетки світу Іги Свьонтек із Польщі. Костюк відповіла на запитання про те, які в неї очікування від цього поєдинку.

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«Моя перемога над Свьонтек на Ролан Гаррос? Безумовно, це була неймовірно гарна перемога над Ігою в Парижі.

Мені дуже цікаво, що вона змінить перед нашим наступним матчем. Подивимося також, що зміню я".

Костюк зазначила, що минулий поєдинок відбувся на ґрунті, а зараз вони гратимуть на харді.

«Зараз ми гратимемо на харді, а тоді це був грунт. Інше покриття — інша гра. Гадаю, це буде чудовий матч. Я з нетерпінням чекаю на нього і рада знову зіграти проти Іги вже на харді. Побачимо, як все складеться», — наводить слова Костюк портал BTU.

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У травні Марта обіграла Свьонтек у 1/8 фіналу Ролан Гаррос. Тоді українка впевнено перемогла польку у двох сетах — 7:5, 6:1.

Зазначимо, що в третьому колі турніру в Торонто Костюк розгромила чемпіонку Australian Open Медісон Кіз.

Україну в одиночному розряді в Канаді також представляє Еліна Світоліна, яка в третьому колі розгромила колишню росіянку Анастасію Потапову.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Теніс Торонто Марта Костюк Іга Свьонтек

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