«Побачимо, що вона змінить». Костюк назвала головну інтригу матчу зі Свьонтек у Торонто
Марта Костюк вийшла до 1/8 фіналу турніру в Торонто (Фото: Dan Hamilton-Imagn Images)
Друга ракетка України Марта Костюк висловилася щодо майбутнього матчу 1/8 фіналу на турнірі в Торонто.
Українська тенісистка зіграє проти восьмої ракетки світу Іги Свьонтек із Польщі. Костюк відповіла на запитання про те, які в неї очікування від цього поєдинку.
«Моя перемога над Свьонтек на Ролан Гаррос? Безумовно, це була неймовірно гарна перемога над Ігою в Парижі.
Мені дуже цікаво, що вона змінить перед нашим наступним матчем. Подивимося також, що зміню я".
Костюк зазначила, що минулий поєдинок відбувся на ґрунті, а зараз вони гратимуть на харді.
«Зараз ми гратимемо на харді, а тоді це був грунт. Інше покриття — інша гра. Гадаю, це буде чудовий матч. Я з нетерпінням чекаю на нього і рада знову зіграти проти Іги вже на харді. Побачимо, як все складеться», — наводить слова Костюк портал BTU.
У травні Марта обіграла Свьонтек у 1/8 фіналу Ролан Гаррос. Тоді українка впевнено перемогла польку у двох сетах — 7:5, 6:1.
Зазначимо, що в третьому колі турніру в Торонто Костюк розгромила чемпіонку Australian Open Медісон Кіз.
Україну в одиночному розряді в Канаді також представляє Еліна Світоліна, яка в третьому колі розгромила колишню росіянку Анастасію Потапову.