Помер легендарний тенісист, який вигравав US Open і Кубок Девіса
Мел Андерсон (Фото: Tennis Australia)
У віці 91 року помер титулований австралійський тенісист Мел Андерсон.
Андерсон був одним із символів «золотої епохи» австралійського тенісу після Другої світової війни, повідомляє Tennis Australia. Він виграв Відкритий чемпіонат США 1957 року в одиночному розряді, а також здобув три титули Великого шлему у парному розряді.
Перемога на US Open-1957 стала справжньою сенсацією. Попри відсутність статусу сіяного, Андерсон на шляху до титулу обіграв трьох сіяних суперників та віддав лише два сети за весь турнір. Того ж року Андерсон допоміг збірній Австралії виграти Кубок Девіса.
Після тріумфу на US Open Андерсон одружився з Дафне Емерсон — сестрою Роя Емерсона, іншої легенди австралійського тенісу. Подружжя виховало трьох дітей, дев’ятьох онуків та дочекалося правнуків.
Після завершення професійної кар'єри у 1977 році Мел Андерсон відкрив успішний тенісний і сквош-центр у Брісбені, а також займався тренерською діяльністю. Серед тенісистів, яким він допоміг на початку кар'єри, були експерша ракетка світу Пет Рафтер, Скотт Дрейпер і Джон Фіцджеральд.
«Він був справжньою легендою тенісу, але ще важливіше — чудовою людиною: скромною, щедрою на свій час і завжди готовою допомогти молодим гравцям», — зазначив Рафтер після смерті наставника.
Раніше повідомлялося, що Яннік Сіннер став першим тенісистом, який виграв п’ять поспіль Мастерсів.