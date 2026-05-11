Помер легендарний тенісист, який вигравав US Open і Кубок Девіса

Читайте також: Світоліна вдруге поспіль вийшла до чвертьфіналу престижного турніру WTA 1000 у Римі

Андерсон був одним із символів «золотої епохи» австралійського тенісу після Другої світової війни, повідомляє Tennis Australia. Він виграв Відкритий чемпіонат США 1957 року в одиночному розряді, а також здобув три титули Великого шлему у парному розряді.

Реклама

Перемога на US Open-1957 стала справжньою сенсацією. Попри відсутність статусу сіяного, Андерсон на шляху до титулу обіграв трьох сіяних суперників та віддав лише два сети за весь турнір. Того ж року Андерсон допоміг збірній Австралії виграти Кубок Девіса.

Після тріумфу на US Open Андерсон одружився з Дафне Емерсон — сестрою Роя Емерсона, іншої легенди австралійського тенісу. Подружжя виховало трьох дітей, дев’ятьох онуків та дочекалося правнуків.

Після завершення професійної кар'єри у 1977 році Мел Андерсон відкрив успішний тенісний і сквош-центр у Брісбені, а також займався тренерською діяльністю. Серед тенісистів, яким він допоміг на початку кар'єри, були експерша ракетка світу Пет Рафтер, Скотт Дрейпер і Джон Фіцджеральд.

«Він був справжньою легендою тенісу, але ще важливіше — чудовою людиною: скромною, щедрою на свій час і завжди готовою допомогти молодим гравцям», — зазначив Рафтер після смерті наставника.

Раніше повідомлялося, що Яннік Сіннер став першим тенісистом, який виграв п’ять поспіль Мастерсів.