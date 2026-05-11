«Ракети все ще летять по Україні»: Світоліна відреагувала на зняття санкцій з білоруського спорту

Еліна Світоліна висловилася щодо рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) зняти з білоруських спортсменів усі санкції , які були введені після початку повномасштабної війни в Україні.

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Перша ракетка України заявила, що не розуміє це рішення, оскільки війна Росії проти України триває, а Білорусь підтримує країну-агресора.

«Ракети все ще летять по Україні. Ці дві країни все ще вважаються агресорами. Для нас дуже сумно і дуже боляче бачити, що таке взагалі розглядається, що про це говорять. Це дуже, дуже важка тема. Мені є багато що сказати. Думаю, зараз не найкращий час. Але я, безумовно, не підтримую ці обговорення», — цитує Світоліну BTU.

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Раніше МОК рекомендував спортивним федераціям повністю відновити Білорусь у правах у міжнародному спорті, зокрема дозволити спортсменам виступати під власним прапором і з гімном. Санкції проти російських спортсменів МОК не скасував.

Міжнародна федерація тенісу (ITF), яка займається організацією Кубку Девіса, Кубку Біллі Джин Кінг і тенісних змагань на Олімпійських і Паралімпійських іграх, відреагувала на рішення МОК. У ITF заявили, що позиція щодо білоруських і російських спортсменів залишається непохитною: дискваліфікація місцевих федерацій тенісу продовжує діяти, атлети з цих країн можуть виступати виключно у нейтральному статусі, а повернення прапорів та гімнів на турніри наразі неможливе.

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