«Мені справді шкода і соромно». Надія Кіченок відреагувала на скандал через танці з росіянками на весіллі Касаткіної

Українська тенісистка Надія Кіченок відреагувала на критику, яка виникла після того, як вона побувала у компанії російських тенісисток на весіллі Дар'ї Касаткіної , яка нещодавно стала громадянкою Австралії.

Кіченок опублікувала пост в Instagram, в якому визнала, що її вчинок викликав негативну реакцію, та публічно перепросила.

«Я бачу вашу реакцію і розумію, чому відео, яке ви побачили, викликало обурення та розчарування.

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Мені справді шкода і соромно. Я хочу щиро попросити вибачення. Розумію, що відповідальність за мої дії лежить виключно на мені", — написала тенісистка.

Кіченок зазначила, що Касаткіна відкрито засудила повномасштабне вторгнення Росії, змінила громадянство та неодноразово висловлювала антивоєнну позицію.

«Це було весілля моєї подруги Дарії, яка відкрито засуджує російську агресію проти України, публічно висловлює свою позицію та змінила громадянство. Для мене важливо, щоб цей контекст також був відомий.

Від початку повномасштабного вторгнення я допомагала нашій країні та нашим військовим, продовжую робити це зараз і робитиму надалі.

Мені боляче усвідомлювати, що один мій вчинок міг поставити під сумнів усе, що я робила протягом цих років, і змусити когось засумніватися в моїй позиції.

Хочу сказати: моя позиція не змінилася. Росія є країною-агресором, а російським спортсменам не місце у світовому спорті. Слава Україні!" - написала Кіченок.

Українські Надія Кіченок та Юлія Стародубцева у липні побували на ЛГБТ-весіллі ексросійської тенісистки Дар'ї Касаткіної, яка одружилася зі своєю партнеркою, фігуристкою Наталією Забіяко.

На весіллі вони перебували в компанії тенісисток із Росії та танцювали з ними під російську музику.

Українська тенісистка Олександра Олійникова розкритикувала Стародубцеву та Кіченок за танці з росіянками на весіллі Касаткіної

Раніше Касаткіна засудила війну Росії проти України. Також вона відреагувала на четверту річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Минулого року українська тенісистка Марта Костюк потисла руку Касаткіній після матчу на турнірі в Римі.

Костюк заявила, що Дар’я — приклад того, як навіть у складних обставинах можна залишатися людиною.

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Крім цього, Федерація тенісу України похвалила Касаткіну за антивоєнну позицію.