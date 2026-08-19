«Я зробив величезну помилку»: фіналіст Вімблдону відсторонений від тенісу через позитивний тест на кокаїн

31-річний Кіріос здав допінг-тест 22 червня 2026 року під час турніру ATP 250 на Майорці в Іспанії.

17 липня лабораторія, акредитована Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA), підтвердила наявність у зразку бензоїлекгоніну — метаболіту кокаїну.

Міжнародне агентство з доброчесності в тенісі (ITIA) оголосило про тимчасове відсторонення австралійського тенісиста Ніка Кіріоса відповідно до антидопінгових правил.

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Кокаїн є стимулятором і входить до Забороненого списку WADA. Через характер речовини тимчасове відсторонення є обов’язковим. Воно діє з 4 серпня 2026 року.

Під час відсторонення Кіріос не має права грати, тренуватися або відвідувати будь-які заходи, організовані чи санкціоновані World Tennis, WTA, ATP, турнірами Великого шолома або національними тенісними асоціаціями. Тенісист має право оскаржити рішення, однак наразі цього не зробив.

Кіріос вибачився перед фанатами, родиною та спонсорами й визнав свою відповідальність за порушення.

«Я хотів, щоб ви почули це від мене першими. Нещодавно я провалив тест на допінг на Майорці після позитивного тесту на кокаїн. Я зробив величезну помилку і повністю беру за це відповідальність», — написав тенісист в Instagram.

«Мені прикро перед фанатами, родиною, спонсорами і всіма близькими. Мені прикро перед дітьми, які за мною слідкують. Я знаю, який це подає приклад, і дуже розчарований собою», — додав Кіргіос.

Австралієць також розповів про труднощі, з якими стикався останніми роками через травми та наближення завершення кар'єри.

«Я не буду виправдовуватися, але хочу дати трохи контексту про те, де я був. Останні кілька років травм сильно вплинули на мене — як фізично, так і психологічно. Моє тіло не здатне робити те, чого очікує мій розум, і змиритися з тим, що я наближаюся до кінця кар'єри, виявилося складніше, ніж я міг уявити», — зазначив тенісист.

Водночас Кіріос наголосив, що ці обставини не виправдовують його вчинку.

«Жодне з цього не виправдовує того, що я зробив. Однак хороша новина в тому, що це стало для мене сигналом пробудження. Наступні 28 днів я відійду від соціальних мереж і публічного життя, зосереджуючись на тому, щоб привести себе в порядок. Я б попросив, щоб люди поважали мою приватність у цей час, а найголовніше — приватність моєї родини», — додав Кіргіос.

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Зазначимо, Кіріос у жовтні 2016 року досяг 13-го місця у світовому рейтингу в одиночному розряді — це найвища позиція в його кар'єрі.

Австралієць є третім тенісистом, якому вдалося перемогти кожного представника «великої трійки» — Новака Джоковича, Роджера Федерера та Рафаеля Надаля — у своїх перших матчах проти них.

У 2022 році Кіріос дійшов до фіналу Вімблдону, де поступився Джоковичу. Загалом австралієць зіграв у 11 фіналах турнірів ATP в одиночному розряді та здобув сім титулів.

У тому ж 2022 році Кіріос виграв Australian Open у парному розряді разом із співвітчизником Танасі Коккінакісом, після чого піднявся на 11-те місце парного рейтингу.

Раніше повідомлялось, що Джокович назвав найважливіший момент кар'єри та натякнув, коли може завершити виступи.