Джокович назвав найважливіший момент кар'єри та натякнув, коли може завершити виступи

Легендарний сербський тенісист Новак Джокович назвав найважливішим моментом своєї кар'єри перемогу на Олімпіаді-2024 у Парижі

Про це Джокович розповів напередодні прем'єри документального фільму Wolf in Winter, який вийде на Prime Video наступного четверга, повідомляє Goal з посиланням на Sport.

Стрічка присвячена головним етапам його кар'єри, зокрема 24 перемогам на турнірах Великого шлему та олімпійському золоту.

Реклама

Джокович згадав фінал Олімпіади в Парижі, де він переміг іспанця Карлоса Алькараса.

За словами серба, саме перемога в Парижі стала «можливо, найважливішим моментом у його житті та спортивній кар'єрі». Особливо цінним цей тріумф зробила присутність родини. Після фіналу Джокович святкував успіх із дружиною та дітьми.

Спортсмен також окреслив можливі терміни завершення кар'єри. Джокович хоче продовжувати виступи щонайменше до Олімпіади-2028 у Лос-Анджелесі. Саме ці Ігри можуть стати його останнім великим турніром.

Водночас серб не став категорично стверджувати, що завершить кар'єру саме у 2028 році. Він визнає, що з віком його підхід до тенісу змінюється, а календар став значно менш насиченим, ніж на початку та в середині кар'єри.

Тепер Джокович бере участь у меншій кількості турнірів, що дозволяє йому проводити більше часу з родиною.

Раніше Новак Джокович запропонував радикально змінити правила тенісу.