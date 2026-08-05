«Так було б краще для всіх»: Новак Джокович запропонував радикально змінити правила тенісу

За словами Новака Джоковича, сучасний формат матчів потрібно змінити. На думку серба, тривалість сетів на турнірах Великого шлему варто скоротити.

«Ми повинні змінити систему підрахунку очок. Сети більше не мають гратися до шести геймів, а лише до чотирьох. І я також прибрав би перевагу після „рівно“ (40:40 — прим.). У матчах до трьох виграних сетів це дозволило б утримувати тривалість поєдинків приблизно в межах двох годин. Так було б краще для всіх», — цитує Джоковича Marca.

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У сучасному тенісі чоловічі матчі в одиночному розряді на турнірах Великого шлему проводяться у форматі до трьох виграних сетів. Усі інші чоловічі матчі, а також усі поєдинки в жіночому одиночному розряді проходять у форматі до двох виграних сетів.

Найдовший матч в історії професійного тенісу відбувся у 2010 році, коли американець Джон Ізнер переміг француза Ніколя Маю на Вімблдоні з рахунком 6:4, 3:6, 6:7(7), 7:6(3), 70:68. Поєдинок тривав 11 годин 5 хвилин і розтягнувся на три ігрові дні.

Після цього, а також інших тривалих матчів, зокрема півфіналу Вімблдону-2018 між Ізнером і Кевіном Андерсоном, організатори турніру змінили правила. З 2019 року на Вімблдоні в заключному сеті за рахунку 12:12 почали проводити тайбрейк, щоб запобігти багатогодинним марафонам. А з 2022 року всі турніри Великого шлему перейшли на єдине правило: за рахунку 6:6 у вирішальному сеті переможець визначається на чемпіонському тайбрейку до 10 очок.

Раніше повідомлялося, що Джокович побив історичний рекорд Федерера на турнірах Великого шлему.