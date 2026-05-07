Суперниця відмовилася продовжувати матч. Олійникова вперше в кар'єрі вийшла до третього кола WTA 1000

Олійникова виграла два перші матчі в Римі (Фото: REUTERS/Ciro De Luca)

Українська тенісистка Олександра Олійникова перемогла данку Клару Таусон у другому раунді ґрунтового турніру WTA 1000 у Римі.

Олійникова (№ 68 WTA) впевнено виграла перший сет із рахунком 6:1. У другій партії українка повела 3:1, після цього 18-та ракетка світу відмовилася від продовження поєдинку через травму.

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Олійникова здобула дебютну перемогу над суперницею з топ-20 світового рейтингу й вперше у кар'єрі вийшла у третє коло турніру серії WTA 1000.

У наступному раунді Олександра зустрінеться з чешкою Ліндою Носковою, яка посідає 13-те місце у світовому рейтингу.

WTA 1000, Рим (ґрунт), друге коло

Клара Таусон (Данія) — Олександра Олійникова (Україна) — 1:6, 1:3 (відмова)

Нагадаємо, у першому колі турніру у Римі Олійникова переграла хорватку Петру Марчінко.

У столиці Італії Україну в одиночному розряді продовжують представляти Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна, які ще не зіграли у другому колі. Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева зазнали поразок у першому раунді.

Марта Костюк, яка минулого тижня виграла турнір WTA 1000 у Мадриді, вирішила не виступати у Римі через травму стегна.

Зазначимо, що Костюк встановила особистий рекорд у рейтингу — піднялася на 15-ту позицію.