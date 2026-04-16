«Руку я їй не потисну». Олійникова розкритикувала суперницю з Угорщини, яка грала в Росії під час війни

Олександра наголосила, що не буде тиснути руку своїй суперниці, заявивши, що її рішення взяти участь у виставковому турнірі в Росії у грудні 2022 року, який фінансувався коштами Газпрому, є негуманним, повідомляє ВТУ.

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«Руку тиснути не планую. В мене є позиція до цього турніру і до гравців, які приймають там участь, незалежно від їх національності. Я вважаю такі вчинки негуманними, і вони не мають відношення до жодної політики і до жодних політиків.

Так само, я можу сприйняти лише засудження війни, воєнної агресії Росії проти України і засудження дій російських злочинів та воєнних злочинців Путіна і Лукашенка для того, щоб щось в моїй позиції до рукостискань змінилося", — сказала Олійникова.

Зазначимо, що в лютому цього року Олійникова обіграла Бондар на турнірі WTA 250 у Клуж-Напоці й також відмовилась від рукостискання.

У першому колі WTA 250 у французькому Руані Олійникова у напруженому трисетовому матчі здолала австрійку Ліллі Таггер.

Раніше ми писали, що Світоліна прокоментувала розгромну перемогу на турнірі в Німеччині.