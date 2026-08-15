Українська тенісистка Олександра Олійникова перемогла американку Ельвіну Калієву в першому колі турніру WTA 1000 у Цинциннаті.

Олійникова за два сети віддала суперниці лише п’ять геймів — 6:4, 6:1 на користь української тенісистки.

Матч тривав майже півтори години. Олійникова виконала два ейси та зробила п’ять брейків, а на власній подачі відіграла вісім брейк-поїнтів із десяти.

Реклама

Українка вперше у кар'єрі виграла матч основної сітки хардового «тисячника». У другому колі вона зустрінеться з чемпіонкою Ролан Гаррос 2026 року Міррою Андрєєвою, яка є нейтральною тенісисткою з російським паспортом.

WTA 1000 (хард), Цинциннаті, перше коло

Ельвіна Калієва (США) — Олександра Олійникова (Україна) — 4:6, 1:6

Олійникова пробилася до другого кола в Цинциннаті слідом за Ангеліною Калініною та Дарією Снігур. Калініна на старті змагань переграла чешку Дар’ю Відманову, а Снігур здолала Юлію Стародубцеву в українському дербі.

Еліна Світоліна та Марта Костюк отримали статус сіяних й розпочнуть виступи у Цинциннаті з другого раунду.

Повідомлялось, що Світоліна заробила понад 13 мільйонів після поразки від польки Іги Свьонтек у півфіналі турніру WTA 1000 в Торонто.