WTA оштрафувала українську тенісистку через її заяви та публікації про війну

Олександра Олійникова повідомила, що отримала штраф від Жіночої тенісної асоціації (WTA) через свої заяви про війну і критику інших тенісистів, зокрема представників країни-агресора.

В інтерв'ю журналісту Бену Ротенбергу Олійникова розповіла, що представники WTA просили її утримуватися від згадок про інших тенісистів у своїх публічних висловлюваннях на тему війни в Україні. У тенісній організації заявили, що такі заяви нібито «шкодять» гравцям, про яких вона говорить. Як приклад там навели ситуацію з угоркою Анною Бондар, якій Олександра не потисла руку через те, що та виступала на турнірі Газпрому у Санкт-Петербурзі у 2022 році.

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«Вони сказали, що я не повинна була називати її ім'я, хоча гравці постійно говорять один про одного, немає жодного правила про деперсоналізацію. Представники WTA почали говорити, що це виглядає як напад у її бік — хоча це неправда, тому що я лише озвучила факт: вона це зробила, а Газпром є спонсором війни, і я вважаю війну в Україні чимось жахливим», — сказала Олійникова.

За словами Олійникової, WTA залякувала її великим штрафом. Подібну поведінку організації тенісистка вважає шантажем.

«Мені вже виписали штраф. Його вирахували з моїх призових [на турнірі] у Чарльстоні приблизно місяць тому. Це було набагато менше, ніж сума, якою вони намагалися мене налякати. Вони лякали мене тисячами й тисячами доларів — сумами, які я б просто не змогла заплатити. Але в підсумку штраф виявився значно меншим.

Думаю, це теж було частиною залякування. Спочатку вони намагалися мене налякати штрафами десь у 50−60 тисяч доларів — точно вже не пам’ятаю. Я навіть забула про це, бо коли зрозуміла, що це просто спосіб мене залякати і що це шантаж, вирішила не зациклюватися на цьому. У підсумку штраф був набагато меншим. Тепер я розумію, що це така маніпуляція — лякати величезними штрафами", — заявила Олійникова.

Тенісистка також розповіла, що WTA погрожувала їй навіть дискваліфікацією. Утім, українка не має наміру відступати від своїх переконань.

«Якщо мене дискваліфікують за те, що я говорю правду, це, звісно, буде сумно, але для мене це було б прийнятніше, ніж намагатися відповідати цим стандартам, які я вважаю несправедливими й такими, що не мають нічого спільного зі спортом чи спортивним духом, а є лише системою для заробляння грошей.

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WTA намагається продати картинку, що в турі все чудово і все добре; вони вклали багато грошей, щоб підтримувати цей образ. І багато людей думають, що все саме так, як їм показують. Але це неправда. Тому я вирішила: якщо вони хочуть мене дискваліфікувати чи оштрафувати — нехай. Я хочу бути відкритою з людьми. Я прийняла рішення продовжувати говорити", — сказала Олійникова.

Додамо, що наразі Олійникова посідає 68-ме місце у світовому рейтингу WTA. Напередодні вона вперше у кар'єрі дійшла до третього кола турніру WTA 1000.