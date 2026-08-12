«Дуже добре зроблено». Олімпійський чемпіон подякував Олійниковій за передачу призових на потреби ЗСУ

Українська тенісистка Олександра Олійникова (№44 WTA) передала всі призові з турніру WTA 1000 у Торонто на підтримку Збройних сил України.

Спортсменка заробила 18 420 доларів США. Усі отримані кошти вона розподілила між двома українськими підрозділами.

Батальйон безпілотних систем «Спалах» 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу отримав 675 000 гривень.

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Ще 154 000 гривень тенісистка спрямувала роті наземних роботизованих комплексів 413-го окремого полку безпілотних систем «РЕЙД».

«Для мене постійна підтримка української армії — це мій обов’язок, моя основа і моя гуманітарна місія як спортсменки», — сказала Олександра.

Дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек подякував Олійниковій за те, що вона передала всі призові з турніру WTA 1000 у Торонто на підтримку Збройних сил України.

«Дуже добре зроблено. І щиро дякую вам! Ви також допомагаєте нашій країні та всій Європі протистояти російському імперіалізму й тероризму», — написав Гашек.

Very well done. And thank you very much!!! You also are helping our country and all of Europe against Russian imperialism and terrorism. https://t.co/F5vYqSTEpd — Dominik Hasek (@hasek_dominik) August 9, 2026

На турнірі в Торонто українка вибула в першому колі — поступилася чеській тенісистці Кароліні Плішковій (№ 66 WTA).

Раніше повідомлялося, що Олійникова звинуватила WTA у зриві благодійного аукціону перед турніром у Торонто.