Олійникова обіграла француженку і вдруге в кар'єрі вийшла до півфіналу турніру WTA

У першому сеті суперниці зробили дев’ять брейків на двох; зрештою, у цьому протистоянні перемогла Олійникова — 6:4 на користь українки.

У другій партії продовжилася напружена боротьба: українка тричі відіграла відставання в один брейк, а за рахунку 6:5 реалізувала перший матчбол й здобула перемогу у матчі.

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Поєдинок тривав майже дві години. Олійникова реалізувала дев’ять брейкпоїнтів із 17 і виграла 61% розіграшів на прийомі, при цьому на власній подачі виграла лише 44% розіграшів.

WTA 250, Ясси (ґрунт), чвертьфінал

Олександра Олійникова (Україна) — Клара Бюрель (Франція) — 6:4, 7:5

Олександра вдруге в кар'єрі вийшла до півфіналу на рівні WTA-туру: у лютому вона зіграла на цій стадії у Клуж-Напоці, де поступилася британці Еммі Радукану.

За місце у фіналі Олійникова боротиметься з єгиптянкою Маяр Шериф, яку перемогла у трьох попередніх зустрічах, зокрема цього року на змаганнях у Клуж-Напоці.

Раніше Олійникова розкритикувала українських тенісисток за танці з росіянками на весіллі Касаткіної.