«Мені не раз казали мовчати». Олійникова розповіла про труднощі під час кар'єри
Олександра Олійникова (Фото: Олександра Олійникова/Instagram)
Українська тенісистка Олександра Олійникова висловилася про свої принципи.
У своєму Instagram спортсменка написала, що через її проукраїнську позицію їй часто радили мовчати та бути нейтральною, щоб мати комфортну кар'єру.
«Мені не раз казали «мовчати», якщо я хочу комфортної кар'єри.
Залишайся нейтральною. Не кажи зайвого. Не виділяйся так, щоб це могло змусити «суперзірок» почуватися незручно.
Тому що система проста: ти отримуєш можливості, видимість і гроші — в обмін на те, що ти передбачувана, зручна… і мовчазна.
Я обрала іншу угоду.
Зараз я, мабуть, одна з дуже небагатьох гравчинь у топ-100 без жодного традиційного комерційного контракту — навіть граючи в основних сітках турнірів Grand Slam та WTA 1000.
Не тому, що я цього не хочу. А тому, що я не готова обмінювати на це свій голос, свою позицію чи свою чесність.
Якщо це робить мене «складною» або «непривабливою для ринку» — нехай буде так" - написала Олійникова.
Нагадаємо, що Олександра зазнала поразки від угорки Анни Бондар в 1/8 фіналу ґрунтового турніру WTA 250 у французькому Руані.
Раніше Олександра пояснила, що не буде тиснути руку Бондар через її рішення взяти участь у виставковому турнірі в Росії у грудні 2022 року, який фінансувався коштами Газпрому.