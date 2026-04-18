«Мені не раз казали мовчати». Олійникова розповіла про труднощі під час кар'єри

У своєму Instagram спортсменка написала, що через її проукраїнську позицію їй часто радили мовчати та бути нейтральною, щоб мати комфортну кар'єру.

«Мені не раз казали «мовчати», якщо я хочу комфортної кар'єри.

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Залишайся нейтральною. Не кажи зайвого. Не виділяйся так, щоб це могло змусити «суперзірок» почуватися незручно.

Тому що система проста: ти отримуєш можливості, видимість і гроші — в обмін на те, що ти передбачувана, зручна… і мовчазна.

Я обрала іншу угоду.

Зараз я, мабуть, одна з дуже небагатьох гравчинь у топ-100 без жодного традиційного комерційного контракту — навіть граючи в основних сітках турнірів Grand Slam та WTA 1000.

Не тому, що я цього не хочу. А тому, що я не готова обмінювати на це свій голос, свою позицію чи свою чесність.

Якщо це робить мене «складною» або «непривабливою для ринку» — нехай буде так" - написала Олійникова.

Нагадаємо, що Олександра зазнала поразки від угорки Анни Бондар в 1/8 фіналу ґрунтового турніру WTA 250 у французькому Руані.

Раніше Олександра пояснила, що не буде тиснути руку Бондар через її рішення взяти участь у виставковому турнірі в Росії у грудні 2022 року, який фінансувався коштами Газпрому.