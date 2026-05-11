«Без них ніяких турнірів не було б». Українська тенісистка звернулася до вболівальників із важливим меседжем
Олександра Олійникова (Фото: REUTERS/Ciro De Luca)
Українська тенісистка Олександра Олійникова звернулася до вболівальників із закликом підтримувати Сили оборони України.
Олійникова наголосила, що саме завдяки українським воїнам Європа може жити спокійним життям, а тенісисти — грати на турнірах, повідомляє Чемпіон.
«У мене завжди один меседж, і я думаю, що для українських вболівальників — це база, потрібно постійно повторювати та нагадувати про це. А саме — необхідність підтримки Збройних сил України.
Тільки завдяки їм ми зараз можемо жити у вільній країні. Без них, я розумію, що ніяких турнірів не було б, ніяких Мастерсів, принаймні у Європі. ЗСУ зараз є єдиною справжньою опорою вільного світу", — сказала Олійникова.
Раніше Олександра Олійникова повідомила, що отримала штраф від Жіночої тенісної асоціації (WTA) через свої заяви про війну і критику інших тенісистів, зокрема представників країни-агресора.
Перед цим Олійникова розкритикувала Соболенко і російських тенісисток за лайки під відео про Путіна.
Олійникова не вперше критикує Соболенко через її лицемірну позицію. Українка зазначала, що у 2020 році Соболенко підписала лист на підтримку диктатора Олександра Лукашенка під час протестів у Білорусі. А після повномасштабного вторгнення Росії в Україну білоруська тенісистка неодноразово ухилялася від прямих відповідей на запитання про війну і прямо не засуджувала дії своєї країни чи РФ.
Також українка згадала свій конфлікт із Жіночою тенісною асоціацією (WTA) через критику російських тенісистів, які завуальовано підтримують війну.