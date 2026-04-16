Відмовилася тиснути руку угорці. Олійникова завершила виступи на турнірі WTA 250 у Руані

Олійникова, яка посідає 70-те місце у світовому рейтингу, поступилася угорці Анні Бондар (№ 65 WTA) у трьох сетах — 0:6, 6:4, 0:6.

Після розгромної поразки в першій партії українка показала характер і повернулася в боротьбу, зробивши єдиний брейк у другому сеті за рахунку 4:4. Втім, у вирішальному сеті Бондар знову захопила ініціативу і здобула перемогу.

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WTA 250, Руан (ґрунт), 1/8 фіналу

Анна Бондар (Угорщина) — Олександра Олійникова (Україна) — 6:0, 4:6, 6:0

Олійникова відмовилася від традиційного рукостискання з суперницею після поєдинку. Раніше Олександра пояснила, що не буде тиснути руку Бондар через її рішення взяти участь у виставковому турнірі в Росії у грудні 2022 року, який фінансувався коштами Газпрому.

У лютому цього року Олійникова обіграла Бондар на турнірі WTA 250 у Клуж-Напоці й також відмовилась від рукостискання.

У першому колі турніру WTA 250 у французькому Руані Олександра у напруженому трисетовому матчі здолала австрійку Ліллі Таггер.

Додамо, що у чвертьфіналі змагань у Руані зіграють Марта Костюк і Вероніка Подрез.