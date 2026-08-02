«Моє небажання здохнути створює проблеми»: Олійникова звинуватила WTA у зриві благодійного аукціону

Українська тенісистка Олександра Олійникова повідомила, що була змушена скасувати благодійний аукціон перед змаганнями WTA 1000 у Торонто через рішення WTA.

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На початку тижня Олійникова спільно з онлайн-спільнотою українців у Торонто запустила аукціон, під час якого планували розіграти дві путівки Player’s Guest. Метою збору коштів була підтримка окремого полку безпілотних систем «Рейд» Сил безпілотних систем ЗСУ.

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За словами тенісистки, на аукціоні мав бути представлений Сертифікат Почесного Благодійника, який давав можливість запросити переможця як свого гостя на турнір. Однак WTA розцінила це як порушення правил щодо «продажу акредитації».

«На аукціоні мав розігруватися Сертифікат Почесного Благодійника. І так, я хотіла побачити цю людину серед своїх гостей на турнірі.

Ми постійно бачимо на турнірах WTA запрошених благодійників, які роздають вітаміни вагітним жінкам в Африці. Але люди, які допомагають рятувати життя українців, для WTA, очевидно, небажані. Саме тому було застосовано правило про «продаж акредитації», хоча на аукціоні був запропонований СЕРТИФІКАТ, який не має жодного відношення до самої акредитації.

Запросити цих людей як своїх особистих гостей було виключно моїм власним бажанням — як знак подяки тим, хто допомагає захистити і моє життя також", — написала Олійникова.

Окремо Олійникова заявила, що на турнірах WTA виступають гравчині, які, за її словами, підтримують російську владу та осіб, що підтримують агресію проти України.

«Водночас на цьому турнірі беруть участь гравчині, які активно підтримують російську владу та осіб, що підтримують агресію проти України. Але тут WTA чомусь не бачить жодної проблеми і спокійно надає таким персонам платформу для здобуття публічності та заробітку. Попри те, що такі дії російських гравців мають ціль мотивувати росіян вбивати людей в Україні і несуть пряму загрозу моєму життю.

WTA, щиро перепрошую, що моє небажання тихо здохнути створює вам такі проблеми", — написала Олійникова.

Раніше Олександра Олійникова, яка посідає 45-те місце в рейтингу, знялася з турніру WTA 250 у Гамбурзі перед чвертьфінальним матчем проти ексросіянки Еліни Аванесян (208), яка нині представляє Вірменію.