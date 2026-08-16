Олійникова поступилася Андрєєвій у другому колі турніру WTA 1000 у Цинциннаті

У другому колі Олійникова зазнала поразки від чемпіонки Ролан Гаррос 2026 року Мірри Андреєвої з Росії — 1:6, 0:6.

Українка відіграла сім брейкпоїнтів із 12, але не змогла скористатися своїми шансами на подачі суперниці — не реалізувала жодного із семи брейкпоїнтів.

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Нагадаємо, що в Цинциннаті Олійникова здобула першу в кар'єрі перемогу на турнірі категорії WTA 1000 на харді. У першому колі Олександра обіграла американку Ельвіну Калієву.

WTA 1000 (хард), Цинциннаті, друге коло

Олександра Олійникова (Україна) — Мірра Андреєва — 1:6, 0:6

На турнірі в Цинциннаті Україну в одиночному розряді продовжують представляти Дарія Снігур, Еліна Світоліна та Марта Костюк. Снігур вийшла до другого кола після перемоги над Юлією Стародубцевою в українському дербі, тоді як Світоліна та Костюк автоматично подолали перший раунд завдяки статусу сіяних.

Повідомлялося, що Світоліна заробила понад 13 мільйонів після поразки від польки Іги Свьонтек у півфіналі турніру WTA 1000 у Торонто.