«Тиснули, щоб я не згадувала її ім'я». Олійникова розповіла про скандал із WTA через російську тенісистку

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Олійникова розповіла про випадок, коли у WTA на неї чинили тиск і просили не писати про росіянку Поліну Кудерметову, яка публікувала у себе в Instagram георгіївську стрічку.

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«Перед моїми матчами в Анталії та Чарльстоні я хотіла зробити заяву, щоб привернути увагу до того, що наш вид спорту надає платформу для популярності, грошей і впливу людям, які відкрито демонструють підтримку режиму Путіна таким чином.

Але з самого початку WTA повністю стала на бік Кудерметової. Мене викликали на зустрічі та тиснули, щоб я не згадувала ім'я Кудерметової, попри те, що згадка про використання нею цієї символіки — це лише констатація загальновідомого і публічно очевидного факту. На мене чинили величезний тиск. Очевидно, тому що це руйнує зручний наратив про те, що всі нібито «просто грають у теніс».

Але для мене це згодом перетворюється на ситуацію, коли якийсь російський чоловік вважає нормальним вдарити шахедом по сусідньому житловому будинку. Тому що відомі імена в тенісі показали йому, що це прийнятно. І це теж просто факт. Якщо ти використовуєш цей символ у 2025−2026 роках, ти напевно знаєш, що він означає. І до чого він призводить.

Попри те, що я нічого не порушила, адже ці факти очевидні так само, як і те, що вода прозора, WTA довільно тлумачила свої правила за зачиненими дверима, ігноруючи те, що я сама живу як жертва агресії. І це лише мала частина того, що сталося за останні кілька місяців", — цитує Олійникову BTU.

Додамо, що Поліна Кудерметова наприкінці минулого року змінила громадянство і тепер виступає під прапором Узбекистану.

Раніше Олійникова розкритикувала Соболенко і російських тенісисток за лайки під відео про Путіна.