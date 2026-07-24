«Моє тіло дало чіткий сигнал»: Олійникова знялася перед чвертьфіналом WTA 250 у Гамбурзі

Українська тенісистка Олександра Олійникова (45) знялася з турніру WTA 250 у Гамбурзі перед чвертьфіналом проти ексросіянки Еліни Аванесян (208), яка нині представляє Вірменію.

Причиною такого рішення стало те, що українка витратила багато сил під час попередніх матчів і не встигла відновитися перед наступним поєдинком.

Про своє рішення Олійникова повідомила у дописі в Instagram.

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«На жаль, після двох інтенсивних тижнів, сповнених боротьби і важких матчів, моє тіло дало чіткий сигнал, що необхідно поставити в пріоритет відновлення.

Дуже шкода так закінчувати такий чудовий турнір як Hamburg Open, але я сподіваюсь повернутися сюди в наступному році!

Вдячна всім за атмосферу і підтримку.

Буду набиратися сил та робити все від мене можливе, щоб підійти до Торонто здоровою та в найкращій можливій формі", — написала тенісистка.

Таким чином, у чвертьфіналі турніру в Гамбурзі серед українок виступить лише Ангеліна Калініна (56). 24 липня вона зіграє проти німкені Тамари Корпач (81).

Нагадаємо, раніше Олександра Олійникова перемогла француженку Клару Бюрель у чвертьфіналі ґрунтового турніру WTA 250 у румунських Яссах.

Також Олійникова розкритикувала українських тенісисток за танці з росіянками на весіллі Дар'ї Касаткіної.