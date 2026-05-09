Найкращий «тисячник» у кар'єрі українки. Олійникова завершила виступи на турнірі WTA 1000 у Римі — відео

Українська тенісистка Олександра Олійникова зазнала поразки від чешки Лінди Носкової у третьому колі ґрунтового турніру WTA 1000 у Римі.

У першому сеті Олійникова (№ 68 WTA) виграла лише один гейм на власній подачі і поступилася 1:6. У другій партії Олександра виглядала впевненіше і заробила два брейкпоїнти за рахунку 3:2 на свою користь, але не зуміла їх реалізувати й зрештою програла сет 3:6.

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Матч тривав годину і 10 хвилин. Додамо, що Носкова є 13-ю ракеткою світу.

Для Олійникової виступ у Римі став найуспішнішим у кар'єрі на рівні WTA 1000. Українка у столиці Італії здобула свої перші дві перемоги у рамках «тисячників». У другому раунді Олександра вперше обіграла суперницю з топ-20 світового рейтингу.

WTA 1000, Рим (ґрунт), третє коло

Олександра Олійникова (Україна) — Лінда Носкова (Чехія) — 1:6, 3:6

Після вильоту Олійникової єдиною представницею України на турнірі WTA 1000 у Римі в одиночному розряді залишається Еліна Світоліна. Перша ракетка національного рейтингу напередодні вийшла до третього раунду.

Нагадаємо, Марта Костюк, яка минулого тижня виграла турнір WTA 1000 у Мадриді, вирішила не виступати у Римі через травму стегна.

Раніше Олександра Олійникова повідомила, що отримала штраф від Жіночої тенісної асоціації (WTA) через свої заяви про війну і критику інших тенісистів, зокрема представників країни-агресора.