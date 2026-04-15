Олійникова у вольовому стилі вирвала перемогу на старті турніру у Франції

Українська тенісистка Олександра Олійникова успішно розпочала виступи на турнірі WTA 250 у французькому Руані.

У першому колі Олійникова у напруженому трисетовому матчі здолала австрійку Ліллі Таггер.

Поєдинок тривав понад дві години. У стартовому сеті Олійникова взяла два брейки й виграла 6:3. У другій партії австрійка зуміла переламати хід гри та зрівняти рахунок — 4:6.

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У вирішальному сеті українка поступалася 1:4, але проявила характер і у вольовому стилі довела матч до перемоги — 6:4.

У другому колі Олійникова зустрінеться з представницею Угорщини Анною Бондар. Матч запланований на 16 квітня.

Раніше до другого кола турніру вийшли Вероніка Подрез та Марта Костюк. Чинною чемпіонкою змагань залишається Еліна Світоліна, яка цього року пропускає цей турнір

Олександра Олійникова (Україна) — Ліллі Таггер (Австрія) 2:1 (6:3, 4:6, 6:4)

Раніше Олійникова дебютувала за збірну України на Кубку Біллі Джин Кінг. Вона обіграла польку Лінду Клімовічову та присвятила перемогу українським воїнам.

Днями українська тенісистка Дар’я Єсипчук здобула перемогу на турнірі ITF W15 у Туніс.

Раніше повідомлялося, що Дар’я Снігур виграла турнір ITF W75 у Словенії.

У лютому Снігур стала чемпіонкою турніру WTA 125 в Португалії, вигравши найбільший титул у кар'єрі.

Перед цим українська тенісистка Катаріна Завацька стала чемпіонкою турніру ITF W35 в Іспанії.

Також 19-річна українка Єлизавета Котляр виграла тенісний турнір ITF W15 у Франції.

Раніше експерша ракетка України Ангеліна Калініна вдруге стала чемпіонкою турніру WTA в Анталії, розгромивши суперницю у фіналі. Українка також стала чемпіонкою на турнірі на початку березня, обігравши у фіналі землячку Олександру Олійникову, а перед цим дійшла до фіналу, де поступилася японці Моюці Учідзімі.