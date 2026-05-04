Новий рейтинг WTA. Костюк встановила особистий рекорд, Світоліна втратила позиції, Калініна повернулася в топ-100

Про це повідомляє WTA.

Марта Костюк після тріумфу на турнірі WTA 1000 у Мадриді піднялася на 15‑те місце та встановила особистий рекорд.

Перша ракетка України Еліна Світоліна втратила три рядки й тепер займає 10‑ту позицію. Даяна Ястремська опустилася на 52‑ге місце, Юлія Стародубцева — на 57‑ме, тоді як Олександра Олійникова піднялася на 68‑му сходинку.

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Ангеліна Калініна повернулася до топ‑100, зробивши ривок на 17 позицій і ставши 93‑ю. Дарія Снігур також покращила результат, піднявшись на 95‑те місце.

Українки в рейтингу WTA

Фото: WTA

У першій десятці також відбулися зміни: Іга Cвьонтек обійшла Коко Гауфф і повернулася до топ‑3, а Мірра Андрєєва, яку Костюк перемогла у фіналі мадридського Мастерса, піднялася на сьому позицію.

Топ-10 рейтингу WTA

Фото: WTA

Раніше Костюк поділилася емоціями після перемоги Андрєєвою у фіналу турніру в Мадриді.

Повідомлялося, що після перемоги Костюк виконала сальто прямо на корті, а Андрєєва розплакалася після поразки від українки.

Нещодавно Марта Костюк стала чемпіонкою турніру у французькому Руані, обігравши у фіналі іншу українку Вероніку Подрез.