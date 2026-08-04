Новий рейтинг WTA: Світоліна покращила становище в топ-10, Костюк зберегла позицію

Перша ракетка України Еліна Світоліна після виходу до чвертьфіналу на турнірі WTA 500 у Вашингтоні піднялася з десятого на дев’яте місце, випередивши американку Аманду Анісімову. Марта Костюк, яка взяла паузу після Вімблдону, зберегла 11-ту сходинку.

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У топ-100 також не змінили своє становище Дарія Снігур, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська. Натомість Юлія Стародубцева, яка зазнала поразки на старті турніру у Мемфісі, втратила три позиції.

Українки в рейтингу WTA:

Фото: Flashscore.ua

Лідеркою світового рейтингу залишається нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко.

Топ-10 світового рейтингу:

Фото: Flashscore.ua

2 серпня стартував престижний турнір WTA 1000 у Торонто, в якому візьмуть участь Світоліна, Костюк та інші провідні українські тенісистки.

Раніше повідомлялося, що чоловік Еліни Світоліної Гаель Монфіс встановив історичний рекорд на старті престижного турніру в Монреалі.

Ми писали, що Олександра Олійникова повідомила, що була змушена скасувати благодійний аукціон перед змаганнями WTA 1000 у Торонто через рішення WTA.