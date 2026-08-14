Новий рейтинг WTA: Світоліна та Костюк зберегли позиції, Ястремська залишила топ-100

14 серпня, 09:46
Марта Костюк (Фото: Susan Mullane-USA TODAY Sports)

Марта Костюк (Фото: Susan Mullane-USA TODAY Sports)

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила світовий рейтинг після турніру WTA 1000 у Торонто.

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Лідерки українського жіночого тенісу Еліна Світоліна та Марта Костюк зберегли свої позиції. Світоліна посідає 9-те місце у світовому рейтингу, а Костюк залишається 11-ю ракеткою світу.

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По дві позиції втратили Дарія Снігур та Олександра Олійникова. Водночас Даяна Ястремська вперше з січня 2024 року залишила топ-100, опустившись одразу на 20 місць, повідомляє BTU.

Топ-10 світового рейтингу (Фото: Flashscore.ua)
Топ-10 світового рейтингу / Фото: Flashscore.ua

Впритул до повернення у топ-50 наблизилася Ангеліна Калініна. Цього тижня українка посідає 51-ше місце, піднявшись на три позиції.

Найбільший прогрес серед українок цього тижня показала Марія Дробишева. Вона піднялася на 42 позиції та посідає 1255-те місце. Найбільший регрес у Крістіни Почтовик — вона опустилася на 35 позицій і тепер перебуває на 1273-му місці.

У парному рейтингу WTA першою ракеткою України залишається Людмила Кіченок. Цього тижня вона посідає 48-е місце, втративши дві позиції. Надія Кіченок піднялася на три сходинки та займає 87-ме місце.

Українки в рейтингу WTA (Фото: Flashscore.ua)
Українки в рейтингу WTA / Фото: Flashscore.ua

Повідомлялось, що українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла до другого кола турніру WTA 1000 у Цинциннаті.

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Повідомлялось, що Світоліна заробила понад 13 мільйонів після поразки від Свьонте у півфіналі турніру в Торонто.

Також Світоліна повторила досягнення Серени Вільямс після перемоги над росіянкою в Торонто

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Теніс WTA Еліна Світоліна Марта Костюк

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