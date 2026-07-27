Новий рейтинг WTA. Світоліна та Костюк утримали позиції, Снігур встановила кар'єрний рекорд

Про це повідомляє WTA.

Найкращою серед українок залишається Еліна Світоліна, яка втрималася на 10-й сходинці світового рейтингу. Одразу за нею розташовується Марта Костюк, що також не змінила своєї позиції та посідає 11-те місце.

Реклама

Найбільший прорив серед українок здійснила Дарія Снігур. Після успішного виступу на турнірі WTA 250 у Празі, де вона дісталася фіналу, тенісистка піднялася на 43-тю позицію, вперше у кар'єрі увійшовши до топ-50 світового рейтингу.

Покращили свої показники також Олександра Олійникова, яка додала одну сходинку, та Ангеліна Калініна, що піднялася одразу на три позиції. Позитивну динаміку також продемонстрували Даяна Ястремська, Вероніка Подрез та Анастасія Соболєва. Водночас Юлія Стародубцева втратила три місця.

Українки в рейтингу WTA

Фото: WTA

Топ-10 рейтингу WTA

Фото: WTA

У першій десятці рейтингу змін не відбулося. Лідеркою жіночого тенісу залишається Аріна Соболенко.

Раніше українська тенісистка Анастасія Соболєва стала переможницею турніру ITF W50 у польському Гданську.

У травні перша ракетка України Еліна Світоліна виграла ґрунтовий турнір WTA 1000 у Римі.

Також у травні Марта Костюк виграла турнір WTA 1000 у Мадриді, обігравши у фіналі росіянку Мірру Андрєєву.

Перед цим Марта Костюк стала чемпіонкою турніру у французькому Руані, обігравши у фіналі іншу українку Вероніку Подрез.

У квітні українська тенісистка Дар’я Єсипчук здобула перемогу на турнірі ITF W15 у Туніс.

У березні Дар’я Снігур виграла турнір ITF W75 у Словенії, а у лютому вона стала чемпіонкою турніру WTA 125 в Португалії, вигравши найбільший титул у кар'єрі.

Перед цим українська тенісистка Катаріна Завацька стала чемпіонкою турніру ITF W35 в Іспанії.

Також 19-річна українка Єлизавета Котляр виграла тенісний турнір ITF W15 у Франції.

Раніше експерша ракетка України Ангеліна Калініна вдруге стала чемпіонкою турніру WTA в Анталії, розгромивши суперницю у фіналі. Українка також стала чемпіонкою на турнірі на початку березня, обігравши у фіналі землячку Олександру Олійникову.