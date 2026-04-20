Про це повідомляє WTA.

Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла сьому позицію у світовому рейтингу. У топ‑100 залишаються ще п’ять українок: чемпіонка турніру в Руані Марта Костюк піднялася на п’ять рядків і тепер 23‑тя. Даяна Ястремська (49‑та), Юлія Стародубцева (53‑тя) та Олександра Олійникова (70‑та) зберегли свої місця, а Дарія Снігур повернулася до топ-100 (98‑ма).

Реклама

Ангеліна Калініна втратила три позиції (110‑та), натомість Вероніка Подрез, яка грала з Костюк у фіналі в Руані, зробила ривок аж на 62 рядки й встановила особистий рекорд — 147‑ме місце. Катаріна Завацька піднялася на 237‑му позицію, а Анастасія Соболєва опустилася до третьої сотні (303‑тя).

Українки в рейтингу WTA

Фото: WTA

Першою ракеткою світу залишається білоруска Аріна Соболенко. Друге місце посідає Олена Рибакіна з Казахстану, а трійку лідерів замикає представниця США Коко Гофф.

Топ-10 рейтингу WTA

Фото: WTA

Раніше українська тенісистка Дар’я Єсипчук здобула перемогу на турнірі ITF W15 у Туніс.

У березні Дар’я Снігур виграла турнір ITF W75 у Словенії, а у лютому вона стала чемпіонкою турніру WTA 125 в Португалії, вигравши найбільший титул у кар'єрі.

Перед цим українська тенісистка Катаріна Завацька стала чемпіонкою турніру ITF W35 в Іспанії.

Також 19-річна українка Єлизавета Котляр виграла тенісний турнір ITF W15 у Франції.

Раніше експерша ракетка України Ангеліна Калініна вдруге стала чемпіонкою турніру WTA в Анталії, розгромивши суперницю у фіналі. Українка також стала чемпіонкою на турнірі на початку березня, обігравши у фіналі землячку Олександру Олійникову.