Видавала себе за хірурга-вдівця: ексчемпіонку Ролан Гаррос затримали через шахрайство в соцмережах

Колишню японську професійну тенісистку Ріку Хіракі, яка у 1997 році виграла Ролан Гаррос у змішаному парному розряді, заарештували за підозрою у шахрайстві через соціальні мережі.

54-річна Хіракі, згідно зі звинуваченням, виманювала гроші у жінки разом з поплічниками у 2022 році, повідомляє видання Kyodo News.

Зловмисники діяли в соцмережах (зокрема через додаток Line). Один із них видавав себе за «французького хірурга-ортопеда з Парижа». Він переконав потерпілу жінку (мешканку міста Кагосіма), що на митниці затримали речі його померлої дружини, і йому терміново потрібні гроші для оплати митного сертифіката.

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Жертва перевела 300 000 єн (близько 1840 доларів) на банківський рахунок, оформлений на ім'я Хіракі. Камери відеоспостережень підтвердили, що саме Ріка знімала кошти в день переведення грошей.

Правоохоронці вийшли на слід Хіракі випадково, коли розслідували діяльність зовсім іншого злочинного угруповання. Наразі поліція перевіряє її рахунки на предмет аналогічних транзакцій, оскільки є підозри, що від цієї ж схеми могли постраждати й інші люди.

Зазначимо, що найбільшим досягненням Ріки Хіракі став титул на Ролан Гаррос-1997 у змішаному парному розряді, який вона здобула разом з індійським тенісистом Махешом Бхупаті.

Загалом на рахунку японки шість перемог на турнірах WTA у парному розряді, а у 1997 році вона входила до топ-30 світового рейтингу серед тенісисток у парах.

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