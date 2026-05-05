Великий турнір у Римі: Олійникова впевнено пройшла далі, Ястремська драматично вилетіла, не реалізувавши п’ять матчболів

Українки Олександра Олійникова та Даяна Ястремська зіграли свої матчі першого кола на престижному турнірі WTA 1000 у Римі.

Олександра Олійникова впевнено пройшла перше коло, здолавши хорватку Петру Марчінко за 1 годину 14 хвилин. У стартовому сеті українка зробила чотири брейки й не залишила суперниці шансів — 6:1. У другій партії Олійникова продовжила домінувати на корті, дозволивши суперниці взяти лише три гейми — 6:3.

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У другому колі Олійникова зустрінеться з данкою Кларою Таусон. Матч запланований на 7 травня.

Даяна Ястремська драматично поступилася росіянці Анастасії Захаровій. Українка виграла перший сет 6:4 та вела в другому 3:0, але розгубила перевагу та поступилася 5:7. У третьому сеті все вирішилося на тайбрейку, де Даяна вела 6:1, але не використала п’ять матчболів та в підсумку програла 6:8.

Також в основній сітці турніру в Римі зіграють Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева. Марта Костюк знялася з турніру через травму стегна.

Петра Марчінко (Хорватія) — Олександра Олійникова (Україна) 0:2 (1:6, 3:6)

Анастасія Захарова (-) — Даяна Ястремська (Україна) 2:1 (4:6, 7:5, 7:6)

Нещодавно Костюк у Мадриді виграла найбільший титул у кар'єрі, обігравши у фіналі росіянку Андрєєву.

Перед цим Костюк стала чемпіонкою турніру у французькому Руані, обігравши у фіналі іншу українку Вероніку Подрез.

Також у квітні українська тенісистка Дар’я Єсипчук здобула перемогу на турнірі ITF W15 у Туніс.

У березні Дар’я Снігур виграла турнір ITF W75 у Словенії, а у лютому вона стала чемпіонкою турніру WTA 125 в Португалії, вигравши найбільший титул у кар'єрі.

Перед цим українська тенісистка Катаріна Завацька стала чемпіонкою турніру ITF W35 в Іспанії.

Також 19-річна українка Єлизавета Котляр виграла тенісний турнір ITF W15 у Франції.

Раніше експерша ракетка України Ангеліна Калініна вдруге стала чемпіонкою турніру WTA в Анталії, розгромивши суперницю у фіналі. Українка також стала чемпіонкою на турнірі на початку березня, обігравши у фіналі землячку Олександру Олійникову.