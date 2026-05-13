«Дуже важко прийняти». Тенісист із топ-10 світового рейтингу не зіграє на Ролан Гаррос-2026

Італійський тенісист Лоренцо Музетті не зіграє цього року на Відкритому чемпіонаті Франції — Ролан Гаррос.

Про це тенісист повідомив в Instagram.

Причиною стала травма прямого м’яза стегна, яку 23-річний тенісист отримав на Мастерсі в Римі.

За словами тенісиста, йому знадобиться кілька тижнів для відновлення.

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Окрім мейджора в Парижі, Музетті також пропустить турнір ATP 500 у Гамбурзі.

«Після вчорашнього матчу я пройшов медичне обстеження, яке виявило ушкодження прямого м’яза стегна. Через це мені доведеться провести кілька тижнів у режимі відпочинку та відновлення. На жаль, це означає, що я не зможу взяти участь у турнірах у Гамбурзі та на Ролан Гаррос — новина, яку мені дуже важко прийняти.

Від щирого серця дякую публіці в Римі за неймовірну підтримку: саме вона стала причиною того, що, навіть не перебуваючи у стовідсотковій готовності, я вирішив вийти на корт і віддати всі сили на домашньому турнірі. Я триматиму вас у курсі", — написав Музетті.

12 травня на турнірі в Римі Музетті поступився Касперу Рууду у двох сетах у матчі 1/8 фіналу.

Минулого року він дістався півфіналу Ролан Гаррос, але через травму змушений був знятися з поєдинку проти Карлоса Алькараса.

Музетті посідає 10-те місце у рейтингу ATP.

Раніше повідомлялося, що Алькарас вперше в кар'єрі не зіграє на Відкритому чемпіонаті Франції.