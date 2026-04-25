Ролан Гаррос без чинного чемпіона. Алькарас вперше в кар'єрі не зіграє на Відкритому чемпіонаті Франції

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22-річний тенісист, який виграв два останні розіграші Ролан Гаррос в одиночному розряді, пояснив, що не виступить у Парижі через травму зап’ястя. Він також пропустить Мастерс у Римі, який відбудеться перед Ролан Гаррос-2026.

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«Після результатів обстежень ми вирішили, що найрозумніше — діяти обережно і не брати участі в турнірах у Римі та на Ролан Гаррос. Ми оцінимо прогрес [у відновленні], щоб визначити, коли я зможу повернутися на корт. Це складний період для мене, але я впевнений, що ми вийдемо з нього сильнішими», — написав Алькарас в Instagram.

У середині квітня Алькарас через проблеми із зап’ястям знявся з турніру в Барселоні після перемоги у першому колі. Згодом іспанець відмовився від участі у Мастерсі в Мадриді.

Алькарас вперше у кар'єрі не зіграє на Відкритому чемпіонаті Франції. Карлос не пропускав Ролан Гаррос з моменту свого дебюту в основі у 2021 році.

Карлос Алькарас — семиразовий чемпіон турнірів Великого шлему й експерша ракетка світу. Іспанець виграв два останні Грендслеми — US Open-2025 і Australian Open-2026. Ролан Гаррос-2026 розпочнеться 24 травня.

Повідомлялося, що Алькарас став найкращим спортсменом року за версією Laureus.