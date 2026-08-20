20-річна чеська тенісистка сенсаційно вибила першу ракетку світу з турніру в Цинциннаті — відео

Білоруська тенісистка Аріна Соболенко програла Сарі Бейлек в 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Цинциннаті.

20-річна Бейлек перемогла першу ракетку світу у двох сетах — 7:6, 6:4. Варто зазначити, що у тай-брейку чешка відігралася з рахунку 1:5, а в другому сеті поступалася по ходу партії 1:4.

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Цікаво, що Соболенко вчетверте у сезоні програла суперниці, яка не входить до двадцятки рейтингу.

Для Сари це перша в кар'єрі перемога над представницею топ-10. До того ж вона вперше зіграє у чвертьфіналі турніру WTA 1000, де протистоятиме Медісон Кіз.

Cincinnati Open

WTA 1000

Цинциннаті, США

13−23 серпня

Хард

Призовий фонд — 7 433 076 доларів

Четверте коло

Сара Бейлек (Чехія) — Аріна Соболенко — 7:6, 6:4

Зазначимо, що у середу, 19 серпня, Марта Костюк перемогла росіянку Мірру Андрєєву в 1/8 фіналу турніру у США. У чвертьфіналі українка зіграє проти четвертої ракетки світу Корі Гауфф.

У попередньому раунді Костюк у важкому матчі перемогла представницю США Слоун Стівенс, а в другому колі здобула вольову перемогу над чемпіонкою Australian Open Софією Кенін.

Також ми писали, що Костюк пояснила, чому їй складно грати проти американок у США.