«Мені подобається, коли вона робить сальто». Серена Вільямс тепло висловилася про Костюк після поразки

Серена Вільямс висловилася про Марту Костюк після матчу 1/16 фіналу парного розряду турніру WTA 1000 у Цинциннаті.

Легендарна американка похвалила Костюк після поєдинку, в якому українська тенісистка та Пейтон Стернс обіграли її із сестрою.

Вільямс згадала їхнє спільне тренування й додала, що їй було приємно ближче познайомитися з Мартою.

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«Я тренувалася з Мартою на Вімблдоні, і це було щось особливе. Було дуже приємно. Справді чудово було потренуватися з нею та трохи дізнатися про неї — наскільки це було можливо — під час тренування та спільної роботи. Це було весело. І так, мені справді подобається, коли вона робить сальто», — наводить слова Серени TennisLegends.

Костюк грала в парі з американкою Пейтон Стернс. Матч із сестрами Вільямс завершився на супертай-брейку — 6:2, 1:6, 10:8.

Костюк і Стернс вийшли до другого кола парного розряду в Цинциннаті, де їхніми суперницями стануть треті сіяні — китаянка Ґо Ханьюй та француженка Крістіна Младенович. У першому раунді вони обіграли дует, у складі якого виступала ще одна українка — Надія Кіченок.

Для Серени та Вінус Вільямс цей матч став першим спільним виступом у парному розряді після повернення до змагань. Востаннє сестри виходили разом на корт у парному матчі ще на Відкритому чемпіонаті США 2022 року.

Раніше Костюк пояснила, чому їй складно грати проти американок у США.