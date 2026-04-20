Марта Костюк стала чемпіонкою турніру WTA 250 у французькому Руані, перегравши у фіналі співвітчизницю Вероніку Подрез.

За тріумф Костюк отримала 37 390 євро призових та 250 рейтингових очок, повідомляє WTA.

Подрез, яка вперше у кар'єрі дійшла до фіналу турніру WTA, заробила 22 125 євро та 163 бали, встановивши особистий рекорд. Костюк піднялася на 23-тє місце в рейтингу WTA, а Подрез стрибнула аж на 62 сходинки та посідає тепер 147-ме місце.

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Ще одна українка, Олександра Олійникова, дійшла до 1/8 фіналу й отримала 4 285 євро та 30 очок.

Костюк виграла другий титул WTA у кар'єрі, перервавши серію з трьох поразок у фіналах. Дебютний трофей — також категорії WTA 250 — вона виграла на харді в Остіні (США) у 2023 році.

Торік чемпіонкою турніру у Руані стала перша ракетка України Еліна Світоліна, яка цього року вирішила виступити у Штутгарті.

Після матчу Костюк емоційно прокоментувала унікальний фінал турніру WTA у Франції.

Раніше українська тенісистка Дар’я Єсипчук здобула перемогу на турнірі ITF W15 у Туніс.

У березні Дар’я Снігур виграла турнір ITF W75 у Словенії, а у лютому вона стала чемпіонкою турніру WTA 125 в Португалії, вигравши найбільший титул у кар'єрі.

Перед цим українська тенісистка Катаріна Завацька стала чемпіонкою турніру ITF W35 в Іспанії.

Також 19-річна українка Єлизавета Котляр виграла тенісний турнір ITF W15 у Франції.

Раніше експерша ракетка України Ангеліна Калініна вдруге стала чемпіонкою турніру WTA в Анталії, розгромивши суперницю у фіналі. Українка також стала чемпіонкою на турнірі на початку березня, обігравши у фіналі землячку Олександру Олійникову.