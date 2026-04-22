Снігур вибила з великого турніру в Мадриді колишню росіянку, яка засудила війну проти України

Українська тенісистка Дарія Снігур успішно стартувала в основній сітці турніру WTA 1000 у Мадриді, здолавши ексросіянку Дар’ю Касаткіну, яка тепер представляє Австралію.

У першому сеті Снігур поступалася 1:3, але зуміла переламати хід гри й виграла п’ять розіграшів поспіль — 6:3. У другому сеті уже українка програла з таким же рахунком 3:6. Вирішальний сет перетворився на справжній трилер: Снігур реалізувала матчбол лише із сьомої спроби на тайбрейку.

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У другому колі Снігур чекає протистояння проти четвертої ракетки світи — Іги Свьонтек.

Окрім Снігур, на турнірі в Мадриді виступають ще шість українок — Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева, Даяна Ястремська, Олександра Олійникова, Марта Костюк і Еліна Світоліна.

Дарія Снігур (Україна) — Дар’я Касаткіна (Австралія) — 2:1 (6:3, 3:6, 7(15):6(13)

Раніше Касаткіна засудила війну Росії проти України.

Вона також зізналася, що поки що не повертатиметься в рідну країну, адже там їй загрожує небезпека.

У січні Касаткіна стала громадянкою Австралії. 24 лютого Касаткіна відреагувала на річницю вторгнення в Україну.

У березні Дар’я Снігур виграла турнір ITF W75 у Словенії, а у лютому вона стала чемпіонкою турніру WTA 125 в Португалії, вигравши найбільший титул у кар'єрі.

У квітні українська тенісистка Дар’я Єсипчук здобула перемогу на турнірі ITF W15 у Туніс.

Перед цим українська тенісистка Катаріна Завацька стала чемпіонкою турніру ITF W35 в Іспанії.

Також 19-річна українка Єлизавета Котляр виграла тенісний турнір ITF W15 у Франції.

Раніше експерша ракетка України Ангеліна Калініна вдруге стала чемпіонкою турніру WTA в Анталії, розгромивши суперницю у фіналі. Ангеліна також стала чемпіонкою на турнірі на початку березня, обігравши у фіналі землячку Олександру Олійникову.

Нещодавно Марта Костюк стала чемпіонкою турніру у французькому Руані, обігравши у фіналі іншу українку Вероніку Подрез.