Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно розпочала виступи на турнірі WTA 1000 у Римі.

Світоліна стартувала з другого кола, де у двох сетах здолала італійку Ноемі Базілетті.

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У першій партії Еліна зробила чотири брейки та віддала суперниці лише один гейм. У другому сеті Базілетті намагалася нав’язати боротьбу, але переломити хід матчу їй не вдалося — 3:6.

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Наступною суперниця Світоліної буде американка Гейлі Баптіст.

Слід заначити, що українка двічі вигравала турнір у Римі — у 2017 та 2018 роках.

Окрім Світоліної, на турнірі залишилася лише одна українка — Олександра Олійникова, яка в 1/16 фіналу зіграє проти чешки Лінди Носкової.

Призовий фонд турніру — €7 228 080.

Еліна Світоліна (Україна) — Ноемі Базілетті (Італія) 2:0 (6:1, 6:3)

Нещодавно Костюк у Мадриді виграла найбільший титул у кар'єрі, обігравши у фіналі росіянку Андрєєву.

Перед цим Костюк стала чемпіонкою турніру у французькому Руані, обігравши у фіналі іншу українку Вероніку Подрез.

Також у квітні українська тенісистка Дар’я Єсипчук здобула перемогу на турнірі ITF W15 у Туніс.

У березні Дар’я Снігур виграла турнір ITF W75 у Словенії, а у лютому вона стала чемпіонкою турніру WTA 125 в Португалії, вигравши найбільший титул у кар'єрі.

Перед цим українська тенісистка Катаріна Завацька стала чемпіонкою турніру ITF W35 в Іспанії.

Також 19-річна українка Єлизавета Котляр виграла тенісний турнір ITF W15 у Франції.

Раніше експерша ракетка України Ангеліна Калініна вдруге стала чемпіонкою турніру WTA в Анталії, розгромивши суперницю у фіналі. Українка також стала чемпіонкою на турнірі на початку березня, обігравши у фіналі землячку Олександру Олійникову.