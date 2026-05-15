«Уже кілька разів їй програвала»: четверта ракетка світу розхвалила Світоліну перед фіналом у Римі

Американська тенісистка Коко Гофф поділилася очікуваннями від матчу проти українки Еліни Світоліної у фіналі турніру WTA 1000 у Римі.

Четверта ракетка світу розповіла про сильні сторони Світоліної, згадавши попередні поразки від українки.

«Вона добре рухається на корті. Цього року я вже кілька разів їй програвала, тому знаю, що розіграші будуть довгими і що вона також не буде відступати. Думаю, вона теж дуже добре грає на грунті. Тож це буде фінал високого рівня», — цитує Гофф BTU.

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Фінальний матч між Світоліною і Гофф відбудеться у суботу, 16 травня, початок не раніше 18:00 за Києвом.

Світоліна веде з рахунком 3:2 в особистих протистояннях з Гофф. Цього сезону Еліна обіграла американку у чвертьфіналі Australian Open (6:1, 6:2) та у півфіналі турніру WTA 1000 в Дубаї (6:4, 6:7, 6:4).

У чвертьфіналі в Римі Світоліна перемогла другу ракетку світу Олену Рибакіну з Казахстану, а у півфіналі пройшла Ігу Свьонтек, яка посідає третє місце у рейтингу.

Світоліна зіграє у фіналі в Римі втретє в кар'єрі - у 2017 і 2018 роках вона перемагала на турнірі. Гофф торік дійшла до фіналу змагань у столиці Італії, де поступилася Жасмін Паоліні (4:6, 2:6). Додамо, що Коко є чинною чемпіонкою Ролан Гаррос в одиночному розряді.

Повідомлялося, що Світоліна відреагувала на зняття санкцій з білоруського спорту.