Світоліна зупинилася за крок від фіналу на престижному турнірі в Штутгарті

Перша ракетка України Еліна Світоліна поступилася Кароліні Муховій із Чехії у півфіналі турніру WTA 500 в німецькому Штутгарті.

Мухова впевнено розпочала матч, повівши 3:0, після чого вже не відпустила перемогу — 6:4. У другій партії Світоліна впевнено взяла реванш, програвши суперниці всього два гейми. У вирішальному сеті точилася напружена боротьба, а вирішальним став розіграш при рахунку 4:4, коли чешка зробила брейк та зрештою закрила матч — 6:4.

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У фіналі Мухова зустрінеться з переможницею в матчі між представницею Казахстану Єленою Рибакіною та росіянкою Міррою Андрєєвою.

Еліна Світоліна (Україна) — Кароліна Мухова (Чехія) 1:2 (4:6, 6:2, 4:6)

Повідомлялося, що українська тенісистка Дар’я Єсипчук здобула перемогу на турнірі ITF W15 у Туніс.

Раніше Дар’я Снігур виграла турнір ITF W75 у Словенії.

У лютому Снігур стала чемпіонкою турніру WTA 125 в Португалії, вигравши найбільший титул у кар'єрі.

Перед цим українська тенісистка Катаріна Завацька стала чемпіонкою турніру ITF W35 в Іспанії.

Також 19-річна українка Єлизавета Котляр виграла тенісний турнір ITF W15 у Франції.

Раніше експерша ракетка України Ангеліна Калініна вдруге стала чемпіонкою турніру WTA в Анталії, розгромивши суперницю у фіналі. Українка також стала чемпіонкою на турнірі на початку березня, обігравши у фіналі землячку Олександру Олійникову.