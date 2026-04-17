Світоліна після непростої перемоги вийшла у півфінал престижного турніру в Німеччині

Перша ракетка України Еліна Світоліна ще на крок наблизилась до титулу на турнірі WTA 500 в німецькому Штутгарті.

У чвертьфіналі українка у непростому матчі перемогла Лінду Носкову з Чехії.

У першому сеті тенісистки успішно грали на своїх подачах, тож справа дійшла до тайбрейку, де Еліна виявилася сильнішою.

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Другий сет також виявився непростим. За рахунку 5:4 Світоліна подавала на матч, проте Носкова зрівняла рахунок. Втім, ще одного тайбрейку не вийшло — українка дотиснула суперницю 7:5.

У півфіналі Світоліна зустрінеться з переможницею пари Кароліна Мухова (Чехія) — Коко Гауфф (США).

Призовий фонд турніру — $1,206,446

Лінда Носкова (Чехія) — Еліна Світоліна (Україна) 0:2 (6(2):7, 5:7)

Днями українська тенісистка Дар’я Єсипчук здобула перемогу на турнірі ITF W15 у Туніс.

Раніше повідомлялося, що Дар’я Снігур виграла турнір ITF W75 у Словенії.

У лютому Снігур стала чемпіонкою турніру WTA 125 в Португалії, вигравши найбільший титул у кар'єрі.

Перед цим українська тенісистка Катаріна Завацька стала чемпіонкою турніру ITF W35 в Іспанії.

Також 19-річна українка Єлизавета Котляр виграла тенісний турнір ITF W15 у Франції.

Раніше експерша ракетка України Ангеліна Калініна вдруге стала чемпіонкою турніру WTA в Анталії, розгромивши суперницю у фіналі. Українка також стала чемпіонкою на турнірі на початку березня, обігравши у фіналі землячку Олександру Олійникову.