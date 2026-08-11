Перша ракетка України у чвертьфіналі обіграла нейтральну тенісистку з російським паспортом Катерину Александрову (№ 19 WTA).

Світоліна заявила, що їй довелося увімкнути бійцівський режим, щоб обіграти суперницю після невдалого першого сету.

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«Сьогодні ввечері я справді намагалася продемонструвати свою швидкість. Мені потрібно було відігратися в другому сеті й, звісно, добре зіграти в третьому. Так, чесно кажучи, я дуже задоволена своїм виступом і бойовим духом. Суперниця чудово грала в першому сеті, тож мені довелося по-справжньому ввімкнути бійцівський режим. А з такою підтримкою це було просто неймовірно, тож дякую!».

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Еліна додала, що завжди намагається боротися за кожен м’яч, а також чинити тиск на суперниць.

«Я завжди намагаюся проявляти свій бійцівський характер. Іноді ситуація виходить з-під контролю, але те, що ти можеш контролювати, — це боротьба за кожен м’яч, спроба перебити на інший бік ще один м’яч і тиск на суперницю. Тож сьогодні я провела хороший матч, і так, я просто дуже рада, що вийшла до півфіналу», — наводить слова українки BTU.

Світоліна обіграла Александрову за підсумками трьох сетів — 3:6, 6:0, 6:3.

У півфіналі суперницею Світоліної стане польська тенісистка Іга Свьонтек. Еліна поступається Ізі в особистих зустрічах (3:4), проте виграла два останні матчі цього сезону — на турнірах категорії WTA 1000 в Індіан-Веллсі та Римі.

Ми писали, що Свьонтек похвалила Костюк після перемоги в Торонто. Польська тенісистка сказала, що це був один із її найкращих матчів у поточному сезоні.