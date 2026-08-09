Світоліна обіграла Анісімову і вийшла до чвертьфіналу престижного турніру WTA 1000 у Торонто — відео
Еліна Світоліна — перша ракетка України (Фото: REUTERS/Stephane Mahe)
Дев'ята ракетка світу Еліна Світоліна здобула перемогу в 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Торонто.
Українська тенісистка у двох сетах обіграла американку Аманду Анісімову (№ 10 WTA) — 6:2, 6:4.
Матч тривав годину і 19 хвилин. Світоліна реалізувала п’ять брейкпоїнтів із 14 і програла лише два гейми на власній подачі.
WTA 1000 (хард), Торонто, 1/8 фіналу
Еліна Світоліна (Україна) — Аманда Анісімова (США) — 6:2, 6:4
Світоліна дійшла до чвертьфіналу на другому турнірі WTA 1000 поспіль. Нагадаємо, у травні Еліна виграла турнір цієї категорії у Римі. Українка вже ставала чемпіонкою у Торонто у 2017 році.
У чвертьфіналі суперницею Світоліної стане нейтральна тенісистка з російським паспортом Катерина Александрова, яка напередодні обіграла першу ракетку світу Аріну Соболенко (7:6, 4:6, 6:4). Еліна лідирує у протистоянні з Александровою, вигравши три матчі з чотирьох.
Раніше Марта Костюк у двогодинній битві поступилася Ізі Свьонтек у матчі за вихід до чвертьфіналу турніру в Торонто.
Ми писали, що Свьонтек похвалила Костюк після перемоги в Торонто. Польська тенісистка сказала, що це був один із її найкращих поєдинків у поточному сезоні.