«Наш останній матч був неземним». Світоліна поділилася емоціями після виходу у фінал турніру в Римі

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№ 10 WTA) прокоментувала перемогу над Ігою Свьонтек (WTA № 3) з Польщі в півфіналі турніру WTA 1000 у Римі.

Світоліна зізналася, що вона неймовірно щаслива знову опинитися у фіналі турніру в Італії.

«Це неймовірно. Відчуття просто нереальні - знову опинитися тут, у фіналі, через стільки років. Для мене це приголомшливе почуття — зробити це так красиво».

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Українка поділилася очікуваннями від гри проти американки Корі Гауфф (№ 4 WTA) у фіналі.

«У мене точно є план на гру. Можливо, не просто зараз, але він буде. Ми грали багато разів, тож сюрпризів не буде. Ми обидві знаємо, як кожна з нас веде боротьбу. Наш останній матч був чимось неземним. Я збираюся переглянути його, щоб знайти певні зачіпки, тактичні моменти.

Сьогодні я хочу просто насолодитися цією перемогою. Завтра — вихідний, тож я зможу відпочити, підготуватися і бути у всеозброєнні до фіналу", — наводить слова тенісистки The Tennis Letter.

Востаннє Світоліна і Гауфф грали в лютому поточного року на турнірі в ОАЕ. Тоді в трисетовому поєдинку українка обіграла суперницю.

У чвертьфіналі турніру в Римі Еліна перемогла другу ракетку світу Олену Рибакіну з Казахстану. Фінал Світоліна — Гауфф відбудеться в суботу, 16 травня.

Зазначимо, що Еліна зіграє у фіналі в Римі втретє в кар'єрі - у 2017 і 2018 роках вона перемагала на турнірі.

Повідомлялося, що Світоліна відреагувала на зняття санкцій з білоруського спорту.