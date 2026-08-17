«Гаель і тренер були здивовані». Світоліна розкрила секрет неймовірного камбеку в Цинциннаті

Українська тенісистка прокоментувала те, що відіграла сім матчболів під час другого сету.

«Це був непростий вечір для мене, але все закінчилося добре, тож я дуже рада. І, звісно ж, хочу подякувати вам за підтримку, коли я відігравала ті матч-пойнти. Ви справді гнали мене вперед — я це дуже відчувала, продовжувала боротися і зрештою отримала за це винагороду. Тож щиро вам дякую».

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Світоліна похвалила суперницю за її гру в матчі.

«Тереза грала неймовірно. Я намагалася знайти шлях до перемоги аж до самого кінця другого сету й шукала інший план на гру, адже вона влучно била по лініях і дуже якісно виконувала удари. Тож так, мені знадобився певний час, але зрештою я впоралася».

Еліна також розповіла про розмову з Гаелем Монфісом і тренером Ендрю Беттлсом, після чого виграла шість геймів поспіль.

«Вони просто сказали мені продовжувати боротися. Гадаю, вони й самі були дуже здивовані тим, як я виграла той другий сет. Звісно, для мене дуже цінно, що моя команда підтримує мене не лише в хороші моменти, а й у складні, коли це найважливіше», — наводить слова українки BTU.

Наступною суперницею Світоліної стане китаянка Ван Сіюй. Це буде їхнє перше очне протистояння.

Минулого сезону в Цинциннаті Еліна не змогла подолати друге коло. Її найкращим результатом на цьому турнірі є півфінал 2015 року.

На турнірі в Цинциннаті Україну в одиночному розряді продовжує представляти Марта Костюк, яка в другому колі здобула вольову перемогу над чемпіонкою Australian Open Софією Кенін.