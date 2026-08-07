«Неймовірна атмосфера». Світоліна звернулася до українських уболівальників після перемоги над колишньою росіянкою

Еліна Світоліна (№9 WTA) прокоментувала перемогу над представницею Австрії Анастасією Потаповою (WTA №27) у матчі третього кола турніру WTA 1000 у Торонто.

Українська тенісистка подякувала вболівальникам за підтримку.

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«Чудово, що цей матч відбувся, хоч і з запізненням. Величезне спасибі всім за те, що не пішли спати й залишилися — це неймовірно. Неймовірна атмосфера, стільки українських прапорів. Я справді дуже рада такій підтримці, і так, просто щиро дякую вам. Слава Україні!».

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Світоліна рада, що їй вдалося показати хорошу гру, незважаючи на пізній матч і труднощі у другому колі.

«Насправді я скоріше „сова“, тож мені дуже подобається грати в нічних сесіях. Сьогодні була невелика затримка через дощ та все інше, тож так, таке буває. Потрібно просто прийняти це й адаптуватися. Я дуже задоволена своїм рівнем сьогодні після важкого матчу у другому колі. Приємно знову показувати хорошу гру, тож так, я просто рада цьому».

Еліна висловилася щодо гри Аманди Анісімової, з якою вона зіграє в 1/8 фіналу.

«Це буде ще один серйозний виклик. Аманда — тенісистка з дуже потужними ударами, тож для мене буде важливо відновитися, підготуватися до гри та постаратися показати свій найкращий теніс», — наводить слова Світоліної BTU.

Українка розгромила Потапову, яка народилася в Росії, у двох сетах — 6:1, 6:1.

Боротьбу на турнірі продовжує й інша українка — Марта Костюк, яка у третьому колі розгромила американку Медісон Кіз.