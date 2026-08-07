Світоліна розгромила ексросіянку за годину та вийшла в 1/8 фіналу великого турніру в Торонто — відео
Еліна Світоліна (Фото: Dan Hamilton-Imagn Images)
Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено подолала третє коло турніру WTA 1000 у Торонто.
Українська тенісистка у двох сетах розібралася з ексросіянкою Анастасією Потаповою, яка представляє Австрію. Поєдинок тривав лише годину.
Світоліна з перших хвилин захопила ініціативу. У першій партії Еліна одразу зробила брейк і надалі впевнено контролювала перебіг зустрічі. Потапова мала можливості на подачі українки, але Світоліна зуміла відіграти всі п’ять брейк-пойнтів.
Другий сет розвивався за схожим сценарієм. Українка виграла стартові гейми, після чого остаточно перехопила контроль над грою. Потапова так і не змогла нав’язати боротьбу та знову взяла лише один гейм.
За матч Світоліна виконала один ейс, припустилася двох подвійних помилок і реалізувала п’ять брейк-пойнтів. Її суперниця також подала навиліт один раз і двічі помилилася на подачі, але не використала жодної зі своїх п’яти можливостей для брейку.
Таким чином, Світоліна продовжує боротьбу за свій другий титул у Торонто — у 2017 році вона вже ставала чемпіонкою цього турніру.
У 1/8 фіналу вона зіграє з американкою Амандою Анісімовою.
Еліна Світоліна (Україна) — Анастасія Потапова (Австрія) 6:1, 6:1
Боротьбу на турнірі продовжує й інша українка — Марта Костюк, яка у третьому колі розгромила американку Медісон Кіз.