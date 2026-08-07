Світоліна розгромила ексросіянку за годину та вийшла в 1/8 фіналу великого турніру в Торонто — відео

7 серпня, 08:29
Еліна Світоліна (Фото: Dan Hamilton-Imagn Images)

Еліна Світоліна (Фото: Dan Hamilton-Imagn Images)

Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено подолала третє коло турніру WTA 1000 у Торонто.

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Українська тенісистка у двох сетах розібралася з ексросіянкою Анастасією Потаповою, яка представляє Австрію. Поєдинок тривав лише годину.

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Світоліна з перших хвилин захопила ініціативу. У першій партії Еліна одразу зробила брейк і надалі впевнено контролювала перебіг зустрічі. Потапова мала можливості на подачі українки, але Світоліна зуміла відіграти всі п’ять брейк-пойнтів.

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Другий сет розвивався за схожим сценарієм. Українка виграла стартові гейми, після чого остаточно перехопила контроль над грою. Потапова так і не змогла нав’язати боротьбу та знову взяла лише один гейм.

За матч Світоліна виконала один ейс, припустилася двох подвійних помилок і реалізувала п’ять брейк-пойнтів. Її суперниця також подала навиліт один раз і двічі помилилася на подачі, але не використала жодної зі своїх п’яти можливостей для брейку.

Таким чином, Світоліна продовжує боротьбу за свій другий титул у Торонто — у 2017 році вона вже ставала чемпіонкою цього турніру.

У 1/8 фіналу вона зіграє з американкою Амандою Анісімовою.

Еліна Світоліна (Україна) — Анастасія Потапова (Австрія) 6:1, 6:1

Боротьбу на турнірі продовжує й інша українка — Марта Костюк, яка у третьому колі розгромила американку Медісон Кіз.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Торонто Еліна Світоліна Теніс

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