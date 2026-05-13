Світоліна у напруженому матчі перемогла другу ракетку світу та вийшла у півфінал великого турніру в Римі

Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла другу ракетку світу Єлену Рибакіну з Казахстану у чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Римі.

Рибакіна захопила ініціативу у першому сеті та одразу повела 3:0, після чого вже не втратила перевагу, вигравши 6:2. У другій партії Світоліній вдалося переломити хід матчу та зрівняти рахунок — 6:4.

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У вирішальній партії уже українка вела 3:0 та довела матч до перемоги — 6:4.

У півфіналі Світоліна зустрінеться з полькою Ігою Свьонтек. У іншому матчі за путівку у фінал поборються Сорана Кирстя (Румунія) та Коко Гофф (США).

Українка двічі вигравала турнір у Римі — у 2017 та 2018 роках.

Призовий фонд турніру — €7 228 080.

Еліна Світоліна (Україна) — Єлена Рибакіна (Казахстан) 2:1 (2:6, 6:4, 6:4)

Нещодавно Костюк у Мадриді виграла найбільший титул у кар'єрі, обігравши у фіналі росіянку Андрєєву.

Перед цим Костюк стала чемпіонкою турніру у французькому Руані, обігравши у фіналі іншу українку Вероніку Подрез.

Також у квітні українська тенісистка Дар’я Єсипчук здобула перемогу на турнірі ITF W15 у Туніс.

У березні Дар’я Снігур виграла турнір ITF W75 у Словенії, а у лютому вона стала чемпіонкою турніру WTA 125 в Португалії, вигравши найбільший титул у кар'єрі.

Перед цим українська тенісистка Катаріна Завацька стала чемпіонкою турніру ITF W35 в Іспанії.

Також 19-річна українка Єлизавета Котляр виграла тенісний турнір ITF W15 у Франції.

Раніше експерша ракетка України Ангеліна Калініна вдруге стала чемпіонкою турніру WTA в Анталії, розгромивши суперницю у фіналі. Українка також стала чемпіонкою на турнірі на початку березня, обігравши у фіналі землячку Олександру Олійникову.