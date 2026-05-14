«Спрацював план Б». Світоліна розповіла, як перемогла другу ракетку світу в Римі та вийшла у півфінал

Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася враженнями після перемоги над другою ракеткою світу Оленою Рибакіною з Казахстану у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Римі.

Про це повідомляє WTA.

Світоліна заявила, що їй дуже подобається турнір у Римі, який вона вигравала уже двічі - у 2017 та 2018 роках.

«Я дуже щаслива. Мені дуже подобається грати тут, у Римі. Я люблю повертатися в це місто, і все в ньому робить його особливим.

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Звісно, два трофеї тут дарують багато приємних спогадів. Я намагаюся затриматися тут якомога довше. Дуже задоволена сьогоднішньою грою.

Олена — чудова чемпіонка, і мені дійсно довелося проявити свій найкращий рівень гри та правильний настрій у матчі. Я просто рада, що змогла втримати нерви наприкінці", — сказала Еліна.

За словами українки, вона залишилася задоволеною тим, як зуміла перебудувати гру після невдалого першого сету та знайти правильні рішення по ходу матчу.

«Я дуже задоволена тим, як мені вдалося перебудуватися після поразки у першому сеті. Це було нелегко, але я використала свій план Б, і він спрацював. Гадаю, я дуже добре рухалася на корті і змогла дотримуватися ігрового плану та добре його реалізувати у другому та третьому сетах», — додала тенісистка.

Також Світоліна оцінила свою наступну суперницю — третю ракетку світу Ігу Свьонтек.

«Вона завжди показує свою найкращу гру на ґрунті. Звісно, вона виграла тут, зокрема на Ролан Гаррос, багато титулів.

Я добре знаю її гру, і для мене головне — це відновитися після сьогоднішнього матчу, обговорити з тренером план гри і спробувати реалізувати його якнайкраще", — підсумувала спортсменка.

Матч Світоліна — Свьонтек відбудеться сьогодні, 14 травня, та розпочнеться не раніше 21:30.

Раніше Світоліна розповіла, як добирається до України під час війни.