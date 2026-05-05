Три відбіркові тури і фінал: стартує серія дитячих турнірів Світоліної та Стаховського

Svitolina Foundation оголошує про проведення щорічної серії дитячих турнірів Svitolina & Stakhovskyi Tennis Tour by EONIAN TRADE — ініціативи, спрямованої на розвиток юних українських тенісистів віком до 14 років.

Змагання відбудуться під патронатом зірок українського тенісу Еліни Світоліної та Сергія Стаховського, а також за підтримки харківського бізнесмена, мецената, засновника EONIAN TRADE та члена наглядової ради ФК Металіст 1925 Дениса Ковтуна.

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Перший етап турніру пройде з 26 по 31 травня 2026 року у київському тенісному центрі Tennis Park.

Фото: Svitolina Foundation

А впродовж сезону тур охопить кілька міст України: наступні етапи проходитимуть у тенісному центрі Софія у Рівному та тенісному центрі UNI FORCE у Львові.

«З початку повномасштабного вторгнення кількість дітей, які займаються тенісом, суттєво зменшилася. Ми бачимо цю тенденцію і розуміємо, наскільки важливо продовжувати заохочувати та підтримувати молоде покоління спортсменів», — коментує ініціативу Еліна Світоліна.

Серію турнірів було започатковано у 2023 році з метою створення системної підтримки молодих талантів, формування майбутнього українського тенісу та привернення уваги до ключових викликів у спорті.

«На мою думку, дитячий спорт має завжди бути у центрі стратегії розвитку спорту. Саме тому я долучився до підтримки програм Svitolina Foundation. Через війну юні спортсмени зростають у нерівних умовах порівняно з однолітками з інших європейських країн. Багато українських міст не можуть приймати турніри, тому важливо об'єднуватися і створювати можливості для дітей там, де це можливо», — зазначив Денис Ковтун.

Цього року турнір отримав статус першої категорії та включений до офіційного календаря Федерації тенісу України. Це означає, що учасники змагань отримуватимуть національні рейтингові очки, а також внутрішні турнірні бали для відбору до фінального етапу.

Формат Svitolina & Stakhovskyi Tennis Tour by EONIAN TRADE передбачає проведення трьох відбіркових турнірів та заключного етапу Finals. За підсумками відбіркових турів вісім найкращих гравців серед хлопців і дівчат отримають можливість виступити у фіналі, де змагатимуться за грантову підтримку.

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Загалом у програмі протягом року візьмуть участь 400 учасників.