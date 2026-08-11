Еліна Світоліна зіграє зі Свьонтек у півфіналі турніру в Торонто (Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

У чвертьфіналі українська тенісистка обіграла нейтральну тенісистку з російським паспортом Катерину Александрову (№ 19 WTA). Світоліна перемогла у трьох сетах — 3:6, 6:0, 6:3.

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За вихід у фінал Еліна зіграє з польською тенісисткою Ігою Свьонтек.

За словами Світоліної, вона має продемонструвати свій максимум, щоб розраховувати на перемогу.

«Я поки що не надто багато про це думала. Гадаю, завтра просто спробую трохи відпочити. Це вихідний день, час попрацювати над певними елементами. Я поспілкуюся зі своєю командою, щоб трохи підлаштуватися під гру Іги. Звісно, вона велика чемпіонка і демонструє чудову гру на цьому турнірі, тож мені доведеться показати свій максимум», — наводить слова українки BTU.

Еліна поступається Ізі в особистих зустрічах (3:4), проте Світоліна виграла два останні матчі цього сезону — на турнірах категорії «тисячник» в Індіан-Веллсі та Римі.

Зазначимо, що на турнірі Свьонтек обіграла іншу українку — Марту Костюк. Ми писали, що Іга похвалила Костюк після перемоги в Торонто. Польська тенісистка сказала, що це був один із її найкращих матчів у поточному сезоні.