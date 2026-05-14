«Не ризикує без необхідності». Третя ракетка світу назвала головну силу Світоліної перед півфіналом у Римі

Іга Свьонтек (№ 3 WTA) поділилася думками про майбутній матч проти української тенісистки Еліни Світоліної (№ 10 WTA) у півфіналі турніру WTA 1000 у Римі.

Польська тенісистка відзначила стиль гри Світоліної і заявила, що очікує важкого поєдинку проти українки.

«Еліна проводить чудовий сезон і вже багато разів доводила, що здатна показувати неймовірний теніс на великих турнірах. Безумовно, це буде неймовірно складний матч. Думаю, її головна сила в тому, що вона дуже стабільна, не приймає необдуманих рішень і не ризикує без необхідності.

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Еліна винятково добре використовує силу ударів суперниць у своїй грі, і саме тому вона дуже небезпечна на ґрунті. Це буде важкий матч. Все-таки, це півфінал турніру WTA 1000, тож я підготуюся, а далі - подивимося", — наводить слова Свьонтек ВТУ.

Півфінал Світоліна — Свьонтек відбудеться в четвер, 14 травня. Початок поєдинку не раніше 21:30 за київським часом. Переможниця вийде у фінал, де зіграє проти четвертої ракетки світу Корі Гауфф.

У чвертьфіналі Еліна обіграла другу ракетку світу Олену Рибакіну з Казахстану. Світоліна розповіла, як перемогла суперницю і зуміла пробитися до ½ фіналу.

Нагадаємо, що українка двічі вигравала турнір у Римі - у 2017 і 2018 роках.